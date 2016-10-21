Минское «Динамо» дома по буллитам обыграло «Торпедо»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» завершился
победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 Б в пользу «Динамо».
Голы у «Динамо» в активе
Александра Матерухина и Мэтта Эллисона. У «Торпедо» забивали Алексей Потапов и
Денис Шураков. Решающий буллит в активе Эллисона. «Динамо» набрало 37 очков и вышло на шестое место на Западе. У
«Торпедо» 48 очков и третье место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Торпедо - 3:2 Б. (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Матерухин (Стась, Устиненко), 31:31 (1:0). Эллисон (Шинкевич), 56:54 (2:0). Потапов (Шураков), 57:03 (2:1). Шураков (Жердев, Петтерссон), 58:56 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Эллисон - 3:2.
Место и дата
21 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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