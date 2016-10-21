Рижское «Динамо» по буллитам уступило ХК «Сочи»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и ХК «Сочи» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 2:3 Б.

В составе рижан отличились Каспарс Саулитетис и Тим Сестито. У ХК «Сочи» голы в активе Егор Морозова и Михаил Мамкина. Морозов также реализовал решающий буллит.

ХК «Сочи» имеет 42 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Динамо» 14 очков и последнее место.

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