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Рижское «Динамо» по буллитам уступило ХК «Сочи»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и ХК «Сочи» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 2:3 Б.

В составе рижан отличились Каспарс Саулитетис и Тим Сестито. У ХК «Сочи» голы в активе Егор Морозова и Михаил Мамкина. Морозов также реализовал решающий буллит.

ХК «Сочи» имеет 42 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Динамо» 14 очков и последнее место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Мн - ХК Сочи

Место и дата

23 октября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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