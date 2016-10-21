«Слован» дома обыграл «Ладу»

читайте также

КХЛ. «Амур» уступил «Металлургу» (Мг), «Йокерит» обыграл «Спартак» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Рижское «Динамо» по буллитам уступило ХК «Сочи» Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и ХК «Сочи» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 2:3 Б.

Минское «Динамо» дома по буллитам обыграло «Торпедо» Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 Б в пользу «Динамо».

Геноуэй отомстил «Спартаку» за критику Экс-защитник красно-белых Чарльз Геноуэй, ныне выступающий за «Йокерит», отметился дублем в ворота московской команды.

«Йокерит» дома обыграл «Спартак» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Спартаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Йокерита».

КХЛ оштрафовала Дадонова за нарушение в матче с «Металлургом» Нк Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между СКА и новокузнецким «Металлургом» (6:0).

«Трактор» на выезде обыграл «Куньлунь» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».

Семин забивает супергол! Шедевр на льду от форварда «Магнитки» «Металлург» разгромил «Амур» в Хабаровске (5:1), а нападающий уральцев Александр Семин выдал на льду настоящий шедевр.

Владимир Крикунов: Бусыгин должен знать, как менеджер и директор «Нефтехимика» выбрасывают на ветер миллионы Бывший главный тренер «Нефтехимика» Владимир Крикунов раскритиковал клубное руководство.

«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Адмирал» Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» на выезде обыграл «Амур», забросив пять шайб Хоккеисты магнитогорского «Метталурга» на везде обыграли хабаровский «Амур» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На арене – клоуны! Как матч во Владивостоке стал хит-парадом глупейших ошибок Курьез за курьезом и два гола в меньшинстве. «Салават» и «Адмирал» сегодня соревновались – кто сделает больше ляпов.

Александр Юдин: Подбор игроков у СКА всегда был шикарный, а сейчас пришел шикарный тренер Бывший защитник СКА Александр Юдин поделился впечатлениями от игры петербуржцев в регулярном чемпионате КХЛ.

Вячеслав Войнов: В СКА никто не смотрит на статистику, настраиваемся на каждую игру одинаково Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).

«Сибирь» подписала контракт с Тэйлором Голкипер «Медвешчака» Дэнни Тэйлор подписал контракт с «Сибирью». Соглашение рассчитано до конца сезона 2016/2017.

«Транснефть» снова пытается продать свою долю в уставном капитале КХЛ Компания «Транснефть» выставила на продажу свою долю в уставном капитале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

Чем Квартальнов хуже Знарка? Сравниваем двух армейских лидеров КХЛ Обозреватель «Советского спорта» анализирует силу СКА и ЦСКА через призму их матчей в Новосибирске.

Евгений Медведев: Если мы будем играть строго и без удалений, то можем дать бой СКА Капитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал игру своей команды в матче с «Северсталью».

Федор Канарейкин: Надо правильно подойти к игре с Петербургом Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от матча с «Северсталью».