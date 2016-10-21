«Слован» дома обыграл «Ладу»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Ладой» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча - 3:2.
Матч
Слован - Лада - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
Рыбин (Ахметов, Зернов), 7:06 (0:1). Стрельцов В. (Стрельцов А., Бочаров), 14:11 (0:2). Пластино (Недорост), 21:19 (1:2 - бол.). Пластино (Еглич, Дялога), 28:06 (2:2 - бол.). Чипчура (Чичу, Таффе), 46:50 (3:2 - бол.).
Место и дата
21 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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