Алексей Марченко: Когда ты подписываешь новый контракт, то думаешь о хоккее

Корреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.

- Вы сыграли практически на всех аренах НХЛ. Где вам нравится, кроме Детройта?

- Очень понравился «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Историческое место, потрясающая энергетика. Недаром все хотят там сыграть – и спортсмены, и музыканты.

- Вы уже были на новой арене «Ред Уингз»? Строительство там идет очень быстро.

- Вот как раз в понедельник у нас туда будет экскурсия, потом расскажу.

- Для свободных агентов при подписании контракта это имеет роль – играть на новом стадионе или на таком старом как «Джо Луис Арена»?

- Я думаю, что в первую очередь думают о хоккее. В какую команду идешь, какие цели ставятся, твое место и роль в клубе. Даже место жительства имеет какую-то роль. Арена - уже дело десятое. Хотя, наверное, я не специалист в этом вопросе – ни разу не был свободным агентом.