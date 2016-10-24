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«Спартак» обыграл «Торпедо», забросив три безответные шайбы

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты московского «Спартака» в матче чемпионата КХЛ уверенно переиграли нижегородское «Торпедо» со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе красно-белых отличились Райан Стоа, Михаил Плотников и Сергей Шмелев.

Голкипер столичного клуба Маркус Свенссон отразил 13 бросков по своим воротам и записал на свой счет третий «сухой» матч в сезоне.

Отметим, что вратарь «Спартака» отличился в этом матче еще и голевой передачей.

В следующем матче 26 октября «Торпедо» в гостях примет ХК «Сочи». Московский клуб встретится с сочинскими «леопардами» на домашнем льду 29 октября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Спартак - Торпедо - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Стоа (M. Svensson, Радил), 9:07 (1:0). Шмелёв (Никонцев), 29:29 (2:0). Плотников (Васильев, Воронин), 42:38 (3:0).

Место и дата

24 октября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция


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