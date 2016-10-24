Алексей Ярушкин: Когда избавлюсь от приставки «и.о.»? Работаем над этим с Алексеем Юрьевичем

После победы над «Торпедо» исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Япушкин похвалил команду и рассказал о перспективах избавиться от приставки «и.о.».

- После тяжелой выездной серии один день отдохнули, готовились. Говорили, что у нас забивает одно звено. А в этом матче отличились Сергей Шмелев, Михаил Плотников. На уровне провели матч. Готовимся к субботе.

- Команда под вашим руководством одержала уже четыре победы. Не пора ли избавиться от приставки «и.о.»?

- Работаем над этим с Алексеем Юрьевичем (Жамновым. – Прим. В.Д.).

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