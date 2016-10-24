Каспарс Даугавиньш: Октябрь - каждый сезон самый тяжелый месяц

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком».

- «Спартак» играл очень хорошо и здорово боролся, они не давали нам много места в своей зоне, и что-то у нас игра сломалась. Играли плохо, создавали мало моментов, уже игр пять мало забиваем, и это главный минус. Октябрь — каждый сезон самый тяжелый месяц, потому что полтора месяца была предсезонка, а потом сразу много игр, и это сказывается на качестве хоккея», - цитирует Даугавиньша «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ уверенно обыграл «Торпедо», забросив три безответные шайбы. Заброшенными шайбами в составе красно-белых отличились Райан Стоа, Михаил Плотников и Сергей Шмелев. Голкипер столичного клуба Маркус Свенссон отразил бросков по воротам и записал на свой счет 3 «сухой» матч в сезоне.

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