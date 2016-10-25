Александр Радулов: Мне было нелегко вернуться в НХЛ, я не играл в лиге восемь лет

Форвард «Монреаля» Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:1) поблагодарил болельщиков за теплый прием.

«У меня были мурашки по коже. Конечно, это очень приятно. Здорово получить такой прием. Я уже говорил раньше, но скажу снова: в хоккей играют ради болельщиков. Если бы их не было, мы бы вообще не играли. Хорошо, что они поддерживают нас даже не в самые лучшие дни. Они заставляют нас идти вперед.

Я всегда отдаюсь игре на 100 процентов. Скажу честно, для меня было нелегко вернуться в эту лигу. Я очень ценю, что генеральный менеджер дал мне шанс. Мне 30 лет. Я все еще молод, но не играл в НХЛ фактически восемь лет. Я провел девять игр за «Нэшвилл» в сезоне 2011/12, но потом снова не играл четыре года. Лига изменилась, здесь много новых игроков, так что мне надо очень усердно работать», – приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

Напомним, 30-летний российский нападающий был признан первой звездой матча с «Филадельфией». В этой игре он забил гол и сделал две голевые передачи.

Теперь на счету Радулова 5 (2+3) очков в шести матчах сезона.