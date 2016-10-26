Таратухин стал игроком новокузнецкого «Металлурга»

Состав новокузнецкого «Металлурга» пополнил 33-летний нападающий Андрей Таратухин.

Таратухин - воспитанник омской школы хоккея. Текущий сезон начинал в «Амуре», где являлся помощником капитана команды. Однако проведя 5 матчей за хабаровчан на старте чемпионата и не набрав очков за результативность (полезность «-1»), нападающий покинул дальневосточный клуб.

В сезоне 2015/16 Таратухин играл за «Югру», где также являлся «альтернативным» капитаном ханты-мансийцев. В регулярном чемпионате сыграл 39 матчей, набрал 9 (1+8) очков, при показателе полезности «-20». По проценту выигранных вбрасываний Андрей стал лидером команды (58,2) и занял 1 место среди форвардов «Югры» по количеству силовых приемов (43).