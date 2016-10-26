Федерация футбола Испании обвинила «Барселону» в симуляции и недостойном поведении

Федерация футбол Испании высказала критическое замечание о поведении игроков «Барселоны» в матче чемпионата Испании против «Валенсии». Напомним, что «Барса» победила со счетом 3:2.

«Игроки «Барселоны» показали дурной пример. Их поведение дискредитирует клуб и их самих. Их жесты и выкрики после забитых мячей в матче с «Валенсией» не должны остаться без внимания», - говорится в заявлении комитета Федерации футбола Испании по проведению соревнований. Его текст приводит Sport.es.

Кроме того, комитет раскритиковал игроков «Барселоны» за эпизод, когда с трибун в них была брошена бутылка. «Не самым лучшим примером спортивного мастерства был эпизод, когда с трибун была брошена бутылка, и несколько игроков изображали одновременно, что она попала именно в него», - говорится в заявлении.