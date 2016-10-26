Игорь Захаркин: Если бы Капризов забил гол, то это было бы нечто нереальное

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом».

- Представляете, какой потрясающий третий период! Если бы Кирилл Капризов забил гол и сравнял счёт в этом матче, то это было бы нечто нереальное – то, что редко можно увидеть в современном хоккее. Игрок сделал матч фактически. По поводу первых двух периодов – здорово, что мы только 0:3 проигрывали, потому что начали мы очень плохо. Я не знаю, почему мы спали, может быть, всё ещё на Дальнем Востоке были по-прежнему. Но никаких оправданий здесь не должно быть: нельзя так начинать матчи. Мы пытались делать всё, что возможно, вплоть до серьёзных слов. Очень рад, что небольшие перестановки помогли команде выйти из этой ситуации с честью. Мы подержали грозного соперника на очень близком расстоянии, это очень здорово, если придется с ним играть в будущем, в плей-офф. Я думаю, что теперь ребята своей кожей почувствовали сильные и слабые стороны соперника. В данном контексте я считаю, что этот исход матча принесет нам больше пользы, нежели если б нам удалось сравнять счет и закончить матч на благодушной ноте. Безусловно, хочу поздравить «Авангард», потому что первые два периода стали уроком для нас: это была очень хорошая, компактная, организованная, классная игра. Ну а наши парни были молодцами в третьем периоде, и за это им тоже благодарность.

- Как вы оцениваете дебют Короткова? Оставите ли Капризова с Умарком в одном сочетании?

- Коротков молодец: он умеет обороняться, умеет терпеть, умеет выигрывать вбрасывания, созидать… Я думаю, когда у них появится еще один крайний нападающий, более мощный, мы сможем рассчитывать на это звено, как играющее против любого соперника из любой команды. Я не хочу их называть сдерживающим звеном, я думаю, они и в созидательном плане очень интересны будут. Про Капризова мне бы не хотелось так рано раскрывать наши карты. План у меня давно есть в голове, как использовать этого игрока лучше. Но сегодня, я просто вынужден был использовать это сочетание, и в перспективе это звено будет одним из ведущих в команде. Просто это произошло немного раньше, чем я планировал, - передает слова Захаркина официальный сайт «Авангарда».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».

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