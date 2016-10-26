Николай Лемтюгов: Без валидола мы не можем
Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов прокомментировал победу «ястребов» над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Как удалось забросить
свою шайбу?
- Знаете, в бильярде говорят, что хороший удар не пропадает зря. Была правильная мысль, бросил по воротам, а там уже удача помогла. Значит, правильно всё сделал, раз шайба зашла.
В третьем периоде расслабились, пропустили две ненужные шайбы, начали спасать Россию, Колчака и всё остальное. Не нужно так делать, я говорил уже. Сыграли уже треть матчей, надо переходить на тот хоккей, который будет в плей-офф – от ножа, без ошибок. Ошибка – гол.
- Мы не можем без валидола.
Почему? Характер такой у команды?
- Не можем, да. Но дело не в характере, нужно с каждого спрашивать, что и делает сейчас тренер. Надо с самих себя спрашивать, - передает слова Лемтюгова официальный сайт омского клуба.
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Авангард - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы:
Паршин (Зубов, Лемтюгов), 4:14 (0:1). Соботка (Густафсон, Анелёв), 13:51 (0:2). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 25:36 (0:3). Капризов (Лепистё, Хартикайнен), 46:00 (1:3). Куляш (Капризов, Воробьёв М.), 47:44 (2:3).
Место и дата
26 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция