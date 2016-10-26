Николай Лемтюгов: Без валидола мы не можем

Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов прокомментировал победу «ястребов» над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Как удалось забросить свою шайбу?

- Знаете, в бильярде говорят, что хороший удар не пропадает зря. Была правильная мысль, бросил по воротам, а там уже удача помогла. Значит, правильно всё сделал, раз шайба зашла.

В третьем периоде расслабились, пропустили две ненужные шайбы, начали спасать Россию, Колчака и всё остальное. Не нужно так делать, я говорил уже. Сыграли уже треть матчей, надо переходить на тот хоккей, который будет в плей-офф – от ножа, без ошибок. Ошибка – гол.

- Мы не можем без валидола. Почему? Характер такой у команды?

- Не можем, да. Но дело не в характере, нужно с каждого спрашивать, что и делает сейчас тренер. Надо с самих себя спрашивать, - передает слова Лемтюгова официальный сайт омского клуба.



Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».

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