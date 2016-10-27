Владимир Ткачев оформил третий хет-трик за год

В матче с «Югрой» (4:1) 23-летний форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев сделал третий хет-трик за карьеру в КХЛ, причем все три ему удались в составе одной команды.

Отметим, что Ткачев добился этого меньше, чем за год. Ранее таким образом он отличился 26 ноября 2015 года, когда «Ак Барс» дома победил «Спартак» - 6:1 и 3 марта 2016 года в домашнем матче против «Салавата Юлаева» в 1/8 финала Кубка Гагарина (8:0).

Единственный игрок КХЛ, который повторил достижение Ткачева за указанный период времени, – это форвард «Барыса» Найджел Доус. У него с начала сезона-15/16 по нынешний день также набралось три хет-трика.

Кстати, достижение Доуса – абсолютный рекорд Лиги. За всю историю КХЛ только ему удалось отличиться подобным образом. Максимально приблизился к его результату Сергей Мозякин, у которого шесть хет-триков за «Магнитку». По пять – у Алексея Морозова («Ак Барс») и Даниса Зарипова (за «Ак Барс» – 3, за «Металлург» Мг – 2), по четыре – у Патрика Торесена («Салават Юлаев), Ильи Ковальчука (СКА) и Владимира Тарасенко (за «Сибирь» – 2, за СКА – 2).