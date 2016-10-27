Эдгарс Масальскис: Не ждали легкой прогулки в матче с «Автомобилистом»
Голкипер тольяттинской «Лады» Эдгарс Масальскис прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ.
- Ощущения после победного матча только хорошие, но игра была тяжелая. Это было понятно еще до старта матча. Команды рядом в таблице – бьемся все за восьмерку. «Автомобилист» - жесткая и цепкая команда. Всегда тяжело играть против них. Легкой прогулки мы и не ждали. На последних минутах выстояли в меньшинстве, все ребята ложились под шайбу, блокировали броски, помогали мне.
Настрой на «Барыс» будет таким же. Последние две победы нам ничего не гарантируют, еще играть и играть. Все команды сейчас рядом в турнирной таблице, игры с прямыми конкурентами. Мы понимает важность этой игры. После нее будет пауза, и не надо беречь силы. Надо сделать еще рывок, а потом отдохнем и поработаем в перерыве, - передает слова Масальскиса «Р-Спорт».
Напомним, что «Лада» на свей площадке переиграла «Автомобилист» о счетом 2:1. Вратарь хозяев Эдгарс Масальскис парировал 32 из 33 бросков по своим воротам.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Автомобилист - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы:
Коукал (Андерсен), 12:06 (0:1). Зернов (Ахметов), 18:35 (1:1). Бумагин (Иванов, Аронсон), 25:41 (2:1 - бол.).
Место и дата
27 октября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция