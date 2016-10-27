Эдгарс Масальскис: Не ждали легкой прогулки в матче с «Автомобилистом»

Голкипер тольяттинской «Лады» Эдгарс Масальскис прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ.

- Ощущения после победного матча только хорошие, но игра была тяжелая. Это было понятно еще до старта матча. Команды рядом в таблице – бьемся все за восьмерку. «Автомобилист» - жесткая и цепкая команда. Всегда тяжело играть против них. Легкой прогулки мы и не ждали. На последних минутах выстояли в меньшинстве, все ребята ложились под шайбу, блокировали броски, помогали мне.

Настрой на «Барыс» будет таким же. Последние две победы нам ничего не гарантируют, еще играть и играть. Все команды сейчас рядом в турнирной таблице, игры с прямыми конкурентами. Мы понимает важность этой игры. После нее будет пауза, и не надо беречь силы. Надо сделать еще рывок, а потом отдохнем и поработаем в перерыве, - передает слова Масальскиса «Р-Спорт».

Напомним, что «Лада» на свей площадке переиграла «Автомобилист» о счетом 2:1. Вратарь хозяев Эдгарс Масальскис парировал 32 из 33 бросков по своим воротам.

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