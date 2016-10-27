Андрей Разин: Накопилось много вопросов к руководству
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча с тольяттинской «Ладой« в регулярном чемпионате КХЛ.
- Лада сегодня играла самоотверженно и заслужила три очка. Хочу сделать заявление в адрес руководства клуба. Мы играем следующий матч в Казани, потом будет перерыв. Хотелось бы увидеть того, кто у нас в клубе хозяин. Чтобы люди пришли и поговорили. Накопилось много вопросов к ним, может быть, они ответят. Мы с лета ни одного руководителя в нашей раздевалке не видели. Очень устал заставлять работников нашего клуба работать. Устал, охота на Мальдивы съездить.
Наша команда играет в хороший хоккей, готова физически, но есть дыры. Просто широкие дыры, а это никому не интересно. Спросить не с кого, моя плетка на игроков уже не действует — они привыкли к этому, - передает слова Разина «Р-Спорт».
Напомним, что «Лада» на свей площадке
переиграла «Автомобилист» о счетом
2:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Автомобилист - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы:
Коукал (Андерсен), 12:06 (0:1). Зернов (Ахметов), 18:35 (1:1). Бумагин (Иванов, Аронсон), 25:41 (2:1 - бол.).
Место и дата
27 октября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция