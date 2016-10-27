Андрей Разин: Накопилось много вопросов к руководству

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча с тольяттинской «Ладой« в регулярном чемпионате КХЛ.

- Лада сегодня играла самоотверженно и заслужила три очка. Хочу сделать заявление в адрес руководства клуба. Мы играем следующий матч в Казани, потом будет перерыв. Хотелось бы увидеть того, кто у нас в клубе хозяин. Чтобы люди пришли и поговорили. Накопилось много вопросов к ним, может быть, они ответят. Мы с лета ни одного руководителя в нашей раздевалке не видели. Очень устал заставлять работников нашего клуба работать. Устал, охота на Мальдивы съездить.

Наша команда играет в хороший хоккей, готова физически, но есть дыры. Просто широкие дыры, а это никому не интересно. Спросить не с кого, моя плетка на игроков уже не действует — они привыкли к этому, - передает слова Разина «Р-Спорт».

Напомним, что «Лада» на свей площадке переиграла «Автомобилист» о счетом 2:1.



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