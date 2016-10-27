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Милош Ржига: Проиграли сами себе

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

После поражения от ЦСКА (2:4) главный тренер «Слована» Милош Ржига объяснил причины неудачи и посетовал на переполненный лазарет.

- Ожидали от ЦСКА большего – давления, прессинга. Но этого не увидели, забили два гола сами себе и проиграли. Хотя могли зацепиться за результат.

- У вас много травмированных…
- Десять человек! Надо что-то делать, дозаявлять игроков. Пойду к генеральному менеджеру и поговорю на этот счет.

- Что вытворяют ваши вратари? Почему делают подарки соперникам?
- Это вопрос дисциплины. Будем их наказывать.

Матч

ЦСКА - Слован - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы:

Чичу 16:50 (0:1). Попов (Панин, Сергеев), 18:11 (1:1). Кутузов (Светлаков), 38:05 (2:1 - бол.). Мамин (Муршак), 43:09 (3:1). Недорост (Чичу, Месарош), 58:54 (3:2). Энлунд 59:37 (4:2 - п.в.).

Место и дата

27 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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