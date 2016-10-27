Милош Ржига: Проиграли сами себе

После поражения от ЦСКА (2:4) главный тренер «Слована» Милош Ржига объяснил причины неудачи и посетовал на переполненный лазарет.

- Ожидали от ЦСКА большего – давления, прессинга. Но этого не увидели, забили два гола сами себе и проиграли. Хотя могли зацепиться за результат.

- У вас много травмированных…

- Десять человек! Надо что-то делать, дозаявлять игроков. Пойду к генеральному менеджеру и поговорю на этот счет.

- Что вытворяют ваши вратари? Почему делают подарки соперникам?

- Это вопрос дисциплины. Будем их наказывать.