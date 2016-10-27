Дмитрий Квартальнов: Дал Ничушкину отдохнуть перед Кубком Карьяла

После победы над «Слованом» (4:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил, почему не играли три кандидата в сборную России на Кубок Карьяла.

- Это был наш последний матч перед перерывом, тяжелая игра, взяли три очка, ребята молодцы.

- Почему не вышли на лед кандидаты в сборную России?

- Ожиганов приболел. А Валере Ничушкину дали отдохнуть. Впереди у него сложный период – Кубок Карьяла, Кубок Первого канала. Он только входит в ритм. Мы его приберегли.