WADA сообщило о 28 случаях употребления допинга на ОИ-2016

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало отчет независимой группы экспертов относительно допинговой программы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В отчете говорится, что допинг-пробы 28 спортсменов дали положительный результат. Пробы были взяты во время Игр-2016 и непосредственно перед Олимпиадой. В употреблении запрещенных препаратов уличены спортсмены, представляющие 11 видов спорта: тяжелая атлетика, велоспорт, легкая атлетика, хоккей на траве, водные виды спорта, стрельба, гимнастика, современное пятиборье, триатлон, баскетбол и бокс.

Напомним, в сентябре хакерская группа Fancy Bears обнародовала данные из базы WADA о десятках известных спортсменов, которые получали разрешения на прием запрещенных препаратов в терапевтических целях. В их числе оказались сразу несколько титулованных теннисистов: в частности, сестры Винус и Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Петра Квитова.

На декабрь запланирована публикация расширенного варианта доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Эта комиссия расследует возможные допинговые нарушения и манипуляции на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.