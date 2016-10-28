Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Мугуруса3:6, 6:0, 6:1Кузнецова
Хоккей  Динамо Москва1 : 0Йокерит
Футбол  Лилль- : -ПСЖ
Футбол  Спартак (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Баскетбол  Жальгирис32 : 46Маккаби Тель-Авив
Баскетбол  Барселона- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Аршавин: Скорее всего, завершу карьеру в «Кайрате»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Форвард «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своих дальнейших планах. Он отметил, что планирует остаться в Казахстане до завершения карьеры.

«Завершение карьеры? Думаю, что, скорее всего, это случится именно здесь (в «Кайрате»). Сейчас предложений из других стран уже нет. Было предложение из Китая, но после нескольких поездок туда и в Японию понял, что чувствую себя там не очень уютно. Катар еще, может быть, когда-либо мог рассмотреть, но меня это тоже не особо радовало и интересовало», - цитирует Аршавина ТАСС.

Напомним, что «Кайрат» занял второе место в чемпионате Казахстана.» Арашавин также дал понять, что не против видеть в команде своего бывшего партнера по «Зениту» Александра Кержакова. «На его месте не хотел бы оказаться, наоборот, хотел бы, чтобы он пришел сюда», - добавил футболист.

В марте нынешнего года Аршавин подписал контракт с «Кайратом» на год с возможностью продления еще на год. В текущем сезоне 35-летний Андрей Аршавин провел 18 матчей за «Кайрат» в чемпионате Казахстана и забил шесть мячей при семи голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Аршавин: У «Спартака» не чемпионский составНападающий «Кайрата», бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился своим мнением о перспективах «Спартак». Он считает, что состав красно-белых недостаточно силен для чемпионства.Аршавин признан лучшим игроком сентября в чемпионате КазахстанаБывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам сентября.«Кайрат» с Аршавиным уступил «Оренбургу», Прудников оформил дубльФутболисты российского «Оренбурга» нанесли поражение вице-чемпиону Казахстана «Кайрату» в товарищеской игре.Аршавин выиграл спор и побрил журналистаПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин побрил местного журналиста, проигравшего ему спор, сообщила ТАСС директор департамента маркетинга футбольного клуба Юлия Тимченко.Роман Адамов: Из Аршавина мог бы получиться тренерЭкс-нападающий «Ростова» и сборной России Роман Адамов считает, что из футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина получился бы хороший тренер.Аршавин пригласил болельщиков на товарищеский матч с «Оренбургом»Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин пригласил болельщиков на товарищеский матч с «Оренбургом». Видеообращение футболиста опубликовано на официальном сайте казахстанского клуба.Тренер команды Аршавина заявил, что его ребят «убили» в матче с «Ордабасы»Об этом заявил Кахабер Цхададзе.«Кайрат» Аршавина не смог обыграть «Ордабасы» в чемпионате КазахстанаВ рамках 29 тура чемпионата Казахстана «Ордабасы» сыграли вничью с «Кайратом» (1:1).Андрей Аршавин: Заканчивать не собираюсь - не наигрался, и деньги нужныАндрей Аршавин: Заканчивать не собираюсь - не наигрался, и деньги нужныЭкс-звезда сборной России, «Арсенала» и «Зенита» Аршавин приехал в Москву и сделал ряд интересных заявлений.Шикарный гол Аршавина принес победу «Кайрату» в матче с «Актобе»В рамках 28-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» на выезде обыграл «Актобе» со счетом 1:0.«Оренбург» проведет товарищеский матч с «Кайратом»Во время следующей паузы в чемпионате на матчи сборных «Оренбург» проведет товарищеский матч с «Кайратом», в котором играет бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин.Виталий Мутко: Аршавин сказал: Сначала решите вопрос с детским тренером, а потом подпишу контрактМинистр спорта РФ Виталий Мутко на совещании по развитию футбола в Казани, затронул тему детско-юношеского футбола, и привел пример с Андреем Аршавиным.Оцифровка: Юбилей «Зенита», антирекорд и еще 6 фактов о новой Лиге ЕвропыОцифровка: Юбилей «Зенита», антирекорд и еще 6 фактов о новой Лиге ЕвропыSpb.Sovsport.ru знает, что точно случится в новом розыгрыше Лиги Европы.Олег Власов: Кержаков – прирожденный бомбардир, а Аршавин – футболист десятилетияПолузащитник тульского «Арсенала» Олег Власов, вспоминая о том, как начинал профессиональную карьеру в «Зените», поделился мнением о бывших партнерах по клубу из Санкт-Петербурга – Андрее Аршавине и Александре Кержакове.Андрей Аршавин: Пока есть математическая и теоретическая вероятность, «Кайрат» будет бороться за чемпионствоПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин после победы над «Астаной» в матче 26-го тура чемпионата Казахстана (4:1) оценил шансы на завоевание золотых медалей в Премьер-лиге и рассказал, почему не начал игру в стартовом составе.Гол Аршавина помог «Кайрату» одержать крупную победу над «Астаной»Матч 26-го тура чемпионата Казахстана между «Астаной» и «Кайратом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Кайрата».Андрей Аршавин: Будет вызов в сборную России, тогда и поговоримБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался относительно назначения Станислава Черчесова на пост наставника национальной команды, а также поведал о своих планах.Аршавин женился на Алисе КазьминойБывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин женился на своей возлюбленной Алисе Казьминой. Об этом сообщает Life.ru.Анатолий Тимощук: Уже получил тренерскую лицензию категории «А», по пока получаю удовольствие от игрыПолузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук рассказал о своих дальнейших планах.Андрей Аршавин: Было бы интересно догнать Карпина по количеству головПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что намерен обогнать по результативности экс-игрока «Спартака» Валерия Карпина.

Кайрат
Кайраткалендарьстатистика
Андрей Аршавин
Андрей Аршавинвсе новости

Cпецпредложение