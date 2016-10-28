Андрей Аршавин: Скорее всего, завершу карьеру в «Кайрате»

Форвард «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своих дальнейших планах. Он отметил, что планирует остаться в Казахстане до завершения карьеры.

«Завершение карьеры? Думаю, что, скорее всего, это случится именно здесь (в «Кайрате»). Сейчас предложений из других стран уже нет. Было предложение из Китая, но после нескольких поездок туда и в Японию понял, что чувствую себя там не очень уютно. Катар еще, может быть, когда-либо мог рассмотреть, но меня это тоже не особо радовало и интересовало», - цитирует Аршавина ТАСС.

Напомним, что «Кайрат» занял второе место в чемпионате Казахстана.» Арашавин также дал понять, что не против видеть в команде своего бывшего партнера по «Зениту» Александра Кержакова. «На его месте не хотел бы оказаться, наоборот, хотел бы, чтобы он пришел сюда», - добавил футболист.

В марте нынешнего года Аршавин подписал контракт с «Кайратом» на год с возможностью продления еще на год. В текущем сезоне 35-летний Андрей Аршавин провел 18 матчей за «Кайрат» в чемпионате Казахстана и забил шесть мячей при семи голевых передачах.