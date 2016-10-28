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Феттель выиграл вторую практику на Гран-при Мексики, Квят – 11-й

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Завершилась вторая свободная практика на Гран-при Мексики. Быстрейшим оказался пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Лишь на 0,004 секунды немец опередил представителя команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, который стал вторым. Третий результат показал партнер Хэмилтона по команде Нико Росберг. У российского пилота «Ред Булл» Даниила Квята 11-е место.

Гран-при Мексики.

Вторая свободная практика

 1. Себастьян Феттель («Феррари»)  1.19,790

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 0,004

3. Нико Росберг («Мерседес») + 0,435

4. Кими Райкконен («Феррари») + 0,469

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») + 0,658

6. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») + 0,784

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0,829

8. Валттери Боттас («Уильямс») + 0,839

9. Карлос Сайнс («Торо Россо») + 1,184

10. Фернандо Алонсо («Макларен») + 1,213

11. Даниил Квят («Торо Россо») + 1,403

12. Дженсон Баттон («Макларен») + 1,408

13. Фелипе Масса («Уильямс») + 1,536

14. Кевин Магнуссен («Рено») + 1,652

15. Серхио Перес («Форс Индия») +1,789

16. Джолион Палмер («Рено») + 1,995

17. Паскаль Верляйн («Манор») + 2,190

18. Маркус Эрикссон («Заубер») + 2,207

19. Фелипе Наср («Заубер») + 2,247

20. Ромен Грожан («Хаас») + 2,315

21. Эстебан Окон («Манор») + 2,508

22. Эстебан Гутьеррес («Хаас») + 2,618

Завтра состоится квалификация, которая начнется в 21.00 по Москве.

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