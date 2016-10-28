Феттель выиграл вторую практику на Гран-при Мексики, Квят – 11-й
Завершилась вторая свободная практика на Гран-при Мексики. Быстрейшим
оказался пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Лишь на 0,004 секунды немец опередил
представителя команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, который стал вторым. Третий
результат показал партнер Хэмилтона по команде Нико Росберг. У российского
пилота «Ред Булл» Даниила Квята 11-е место.
Гран-при Мексики.
Вторая свободная
практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.19,790
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 0,004
3. Нико Росберг («Мерседес») + 0,435
4. Кими Райкконен («Феррари») + 0,469
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») + 0,658
6. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») + 0,784
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0,829
8. Валттери Боттас («Уильямс») + 0,839
9. Карлос Сайнс («Торо Россо») + 1,184
10. Фернандо Алонсо («Макларен») + 1,213
11. Даниил Квят («Торо Россо») + 1,403
12. Дженсон Баттон («Макларен») + 1,408
13. Фелипе Масса («Уильямс») + 1,536
14. Кевин Магнуссен («Рено») + 1,652
15. Серхио Перес («Форс Индия») +1,789
16. Джолион Палмер («Рено») + 1,995
17. Паскаль Верляйн («Манор») + 2,190
18. Маркус Эрикссон («Заубер») + 2,207
19. Фелипе Наср («Заубер») + 2,247
20. Ромен Грожан («Хаас») + 2,315
21. Эстебан Окон («Манор») + 2,508
22. Эстебан Гутьеррес («Хаас») + 2,618
Завтра состоится квалификация, которая начнется в 21.00 по Москве.