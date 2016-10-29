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Московское «Динамо» в первом матче после возвращения Маричева обыграло «Енисей»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Волейболисты московского «Динамо» переиграли красноярский «Енисей» в выездном матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в пятницу в Красноярске, завершилась со счетом 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:21) в пользу московской команды. В ее составе самым результативным стал Денис Бирюков, набравший 16 очков.

Отметим, что матч против «Енисея» стал первым после возвращения на тренерский мостик «Динамо» Юрия Маричева.

В следующем туре «Динамо» 5 ноября примет уфимский «Урал», в этот же день «Енисей» сыграет в гостях с кемеровским «Кузбассом».

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