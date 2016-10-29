Московское «Динамо» в первом матче после возвращения Маричева обыграло «Енисей»
Волейболисты московского «Динамо» переиграли красноярский «Енисей» в
выездном матче шестого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в пятницу в Красноярске, завершилась со счетом 3:1 (21:25,
25:18, 25:22, 25:21) в пользу московской команды. В ее составе самым
результативным стал Денис Бирюков, набравший 16 очков.
Отметим, что матч против «Енисея» стал первым после возвращения на
тренерский мостик «Динамо» Юрия Маричева.
В следующем туре «Динамо» 5 ноября примет уфимский «Урал», в этот же
день «Енисей» сыграет в гостях с кемеровским «Кузбассом».
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