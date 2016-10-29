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Ахмед Муса: Траоре нужно больше времени, чтобы демонстрировать ту игру, которую от него ждут

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер», высказал мнение о переменах в игре армейского клуба.

«Изменилась ли игра ЦСКА? Немного. Им нужно время, чтобы перестроиться, потому что я больше не с ними. У ЦСКА хорошие игроки, они могут выполнять ту работу, что делал раньше я.

Траоре? Он прекрасный игрок, неплохо выступает, но ему нужно больше времени, чтобы привыкнуть и показывать ту игру, которую от него ждут», - приводит «Чемпионат» слова Мусы.

В текущем сезоне чемпионата Англии Муса провел за «Лестер» шесть матчей и забил один гол. Ласина Траоре в текущем сезоне РФПЛ отыграл за ЦСКА десять игр и забил три гола.

В субботу в матче 12-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с земляками из «Спартака». Их матч пройдет в Москве на «Арене Открытие» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

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