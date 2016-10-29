Медведева выиграла короткую программу на Skate Canada, Туктамышева - третья
Российская фигуристка Евгения Медведева захватила лидерство
после короткой программы на этапе Гран-при в канадской Миссисcоге.
Медведева в пятницу получила за свою короткую программу
76,24 балла, превзойдя свой личный рекорд на 1,66 балла. Свой предыдущий лучший
результат - 74,58 балла - россиянка показала в декабре 2015 года.
Второе место в короткой программе на Skate Canada заняла
канадка Кейтлин Осмонд (74,33), третьей стала еще одна россиянка Елизавета
Туктамышева (66,79).
Фигуристки представят свои произвольные программы в субботу.
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