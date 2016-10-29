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Йоахим Лев продлит контракт с Немецким футбольным союзом до 2020 года

Источник:  BildКомментарии

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев продлит свой контракт с Немецким футбольным союзом до 2020 года, сообщает Bild.

Немецкий специалист уже согласовал все детали нового контракта, а официально о продлении соглашения будет объявлено в понедельник. Предыдущий контракт Лева с Немецким футбольным союзом истекал по завершении финальной части чемпионата мира 2018 года в России.

Напомним, что Лев возглавляет национальную сборную Германии с 2006 года, сменив на этом посту Юргена Клинсманна. Под руководством Лева немецкая команда стала чемпионом мира в 2014 году, а также была бронзовым призером ЧМ-2010 и финалистом чемпионата Европы-2008. На минувшем чемпионате Европы во Франции сборная Германии добралась до полуфинала.

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