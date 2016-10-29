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Два очка Панарина и одно Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Нью-Джерси»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2. У победителей по разу отличились Артемий Панарин, Мариан Госса и Артем Анисимов, а у хозяев – Пьер-Александр Паренто и Джон Мур.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин провел на льду более 13 минут, нанес один бросок, выполнил три силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов отыграл более 18 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым, выполнил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности. Другой российский форвард гостей Артемий Панарин провел на льду более 18 минут, нанес четыре броска, один из которых оказался голевым, отдал результативный пас, выполнил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 30 октября в 02:05 (мск) примет «Тампу-Бэй», а «Чикаго» 31 октября в 02:05 (мск) дома сыграет с «Лос-Анджелесом».

Матч

Нью-Джерси - Чикаго - 2:3 О.Т. (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Паренто (Овитю, Смит-Пелли), 15:32 (1:0 - бол.). Панарин (Сибрук, Кейн), 26:48 (1:1 - бол.). Мур (Холл, Палмиери), 44:06 (2:1). Хосса (Тэйвс, Паник), 57:49 (2:2 - бол.). Анисимов (Кит, Панарин), 61:15 (2:3).

Место и дата

29 октября 02:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

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