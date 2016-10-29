«Коламбус» обыграл «Анахайм», Бобровский отразил все 35 бросков

Хоккеисты «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Анахайме на льду «Хонда-центра», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе по две шайбы забросили Сэм Ганье и Брэндон Саад.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский провел весь матч, отразив все 35 бросков в створ ворот.

Таким образом, «Коламбус» набрал семь очков, а у «Анахайма» в активе по-прежнему восемь очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Анахайм» 2 ноября в 05:30 (мск) в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Коламбус» 2 ноября в 02:05 (мск) примет «Даллас».