Виктор Яшин: Наконец-то чувствую себя настоящим обладателем Кубка страны!

Голкипер в финальном матче Кубка России-2016 против «Енисея» (7:1) не давал своим партнерам останавливаться, постоянно покрикивая на них. Поэтому на вопросы корреспондента Sovsport.ru Виктор Яшин отвечал полушепотом.

- Где голос, Виктор?

- На поле оставил (смеется). Приходилось подгонять ребят, чтобы не успокаивались.

- Если не ошибаюсь, ты был в команде, когда хабаровчане выигрывали три предыдущих Кубка России в 2002, 2004 и 2014 годах?

- Да, но в первых двух турнирах я был совсем молодой, да и в Хабаровске в 2014-м сидел на замене. Получается, это – мой первый полноценный финал. Наконец-то чувствую себя настоящим обладателем Кубка страны.

- Признайся: хотел остаться «сухим»?

- Где-то в подсознании сидела такая мыслишка. Не получилось. Что ж, это – хоккей.

- «СКА-Нефтяник» второй раз подряд разгромил «Енисей». Получается, Хабаровск сейчас – главный фаворит чемпионата страны?

- Рано об этом говорить. У «Енисея» - потери серьезные: Серега Ломанов и Алан Джусоев уехали в Швецию, Юра Викулин травмирован. Все это сказалось. Но настраивались мы серьезно.

- Кого выделишь из партнеров?

- Мы - одна команда, один кулак.