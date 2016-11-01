Лига чемпионов. «Атлетико» - «Ростов», ПСВ – «Бавария» и другие матчи
Результаты матчей четвертого тура группового этапа Лиги
чемпионов.
Лига чемпионов
Групповой этап
1 ноября
Группа А
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Санкт-Якоб Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция
Группа В
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
01 ноября 20:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция
Группа С
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция
Группа D
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
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