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Лига чемпионов. «Атлетико» - «Ростов», ПСВ – «Бавария» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Групповой этап

1 ноября

Группа А

Матч

Базель - ПСЖ

Место и дата

01 ноября 22:45, Санкт-Якоб Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Лудогорец - Арсенал

Место и дата

01 ноября 22:45, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция

Группа В

Матч

Бенфика - Динамо К

Место и дата

01 ноября 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

Матч

Бешикташ - Наполи

Место и дата

01 ноября 20:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция

Группа С

Матч

Боруссия М - Селтик

Место и дата

01 ноября 22:45, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Сити - Барселона

Место и дата

01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

Группа D

Матч

ПСВ - Бавария

Место и дата

01 ноября 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

Матч

Атлетико - Ростов

Место и дата

01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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