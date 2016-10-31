Андрей Николишин: Одного уволили, второго поставили, а развитием хоккея никто не занимается

Бывший главный тренер «Трактора» Андрей Николишин прокомментировал отставку Андрея Разина с поста главного тренера «Автомобилиста».

- Как быстро Разин найдет себе новую работу? Смотря какую работу. Все зависит от него и от того, насколько будут свободными места, где он сможет поработать. У нас же знаете, как происходит? Все по кругу ходят. Одного уволили, второго поставили, а развитием никто не занимается. Шабашим. Развивать хоккей же не надо. У всех задача – попасть в плей-офф. А развивать систему клуба, готовить молодых хоккеистов никому неинтересно. Надо освоить то, что дали, - цитирует Николишина «Чемпионат».

Напомним, ранее руководство «Автомобилиста» отправило главного тренера команды Андрея Разина в оставку.