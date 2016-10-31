«Кристалл» готовит документы о снятии с первенства ВХЛ

Главный тренер саратовского «Кристалла» Андрей Лунев сообщил, что клуб, испытывающий большие финансовые трудности, находится на грани банкротства.

- Только что собирали собрание, команда приняла решение, что мы тренируемся, готовимся к домашней серии игр, которая начинается 3 ноября. Параллельно готовим бумагу о приостановлении трудовой деятельности с 3 ноября, если требования команды не будут выполнены - это, как минимум, выплаты долгов по зарплате, то с 3 ноября команда приостанавливает свою трудовую деятельность. Такое решение было принято хоккейной командой «Кристалл», - сказал специалист.

Напомним, перед началом нынешнего сезона ВХЛ «Кристалл» мог быть не допущен к первенству, поскольку не представил вовремя финансовые гарантии участия в турнире.

На данный момент саратовская команда занимает 24-е место в ВХЛ, объединяющей 26 клубов.