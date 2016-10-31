Владимир Крикунов возглавил «Автомобилист» после отставки Разина

Главным тренером хоккейного «Автомобилиста» назначен Владимир Крикунов, сообщает официальный сайт клуба.

В тренерский штаб Крикунова вошли Иван Кривоносов и Олег Микульчик.

Ранее новый главный тренер команды из Екатеринбурга работал в таких клубах, как «Динамо» (Минск), «Спартак», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Динамо» (Москва), «Барыс», а также в сборных Словении, Белоруссии, России и Казахстана.

Ранее стало известно, что Андрей Разин уволен с поста главного тренера «Автомобилиста» в связи с неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата КХЛ. Под руководством Андрея Разина в 16 последних матчах команда потерпела 12 поражений.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Автомобилист», набрав в 27 встречах 31 очко, занимает 12-е место в Восточной конференции.