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Владимир Крикунов возглавил «Автомобилист» после отставки Разина

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Главным тренером хоккейного «Автомобилиста» назначен Владимир Крикунов, сообщает официальный сайт клуба.

В тренерский штаб Крикунова вошли Иван Кривоносов и Олег Микульчик.

Ранее новый главный тренер команды из Екатеринбурга работал в таких клубах, как «Динамо» (Минск), «Спартак», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Динамо» (Москва), «Барыс», а также в сборных Словении, Белоруссии, России и Казахстана.

Ранее стало известно, что Андрей Разин уволен с поста главного тренера «Автомобилиста» в связи с неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата КХЛ. Под руководством Андрея Разина в 16 последних матчах команда потерпела 12 поражений. 

Напомним, что в нынешнем сезоне «Автомобилист», набрав в 27 встречах 31 очко, занимает 12-е место в Восточной конференции.

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