Владимир Крикунов: Раньше я команду из Екатеринбурга выводил в Высшую лигу вообще без денег

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов- о своей новой команде.

- В «Автомобилисте» есть ребята с кем я уже работал раньше, отмечает Крикунов. - Это и Леша Симаков, и Петр Коукал, и Алексей Михнов… Тут я никаких проблем не вижу.

- А вот ваш предшественник Андрей Разин постоянно жаловался – то денег на премии нет, то свет на тренировке отключили. Вас это не смущает?

- Шут его знает, почему он такие заявления делал. А сталкиваться с трудностями мне не в первой. В свое время я с командой из Екатеринбурга вообще без денег выходил в Высшую лигу. Так что разберемся…

Сегодня главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин был отправлен в отставку вместе со своим тренерским штабом. Новым наставником команды сегодня же был назначен Владимир Крикунов.