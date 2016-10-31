«Северсталь» обыграла «Медвешчак»
«Северсталь» дома взяла верх над «Медвешчаком» (7:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Даниил Вовченко, Дмитрий Кагарлицкий, Александр Евсеенков, Руслан Карлин, Денис Ежов, Сергей Монахов и Павел Чернов, у гостей - Колби Геноуэй, Дукас Лессио и Эдвин Хедберг.
Клуб из Череповца остался на 10-м месте в Западной конференции, команда из Загреба идет 13-й.
9 ноября «Северсталь» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Медвешчак» 7 ноября встретится в гостях с «Барысом».
Матч
Северсталь - Медвешчак - 7:3 (2:0, 3:0, 2:3)
Голы:
Вовченко (Евсеенков, Трубачёв), 3:48 (1:0 - бол.). Кагарлицкий (Чернов), 5:38 (2:0). Евсеенков (Трунёв, Трубачёв), 33:54 (3:0 - бол.). Карлин (Мазур, Монахов), 35:01 (4:0). Ежов (Трубачёв, Вовченко), 36:31 (5:0). Геноуэй (Хедберг), 45:50 (5:1). Лессио (МакМиллан, Ларкин), 52:38 (5:2). Хедберг (Паре, Парлетт), 52:53 (5:3). Монахов (Магогин), 55:12 (6:3). Чернов (Полак, Кагарлицкий), 59:39 (7:3 - п.в.).
Место и дата
31 октября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция