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В День народного единства в Подмосковье пройдет спортивно-патриотический марафон «Живу спортом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В День народного единства в Подмосковье пройдет спортивно-патриотический марафон «Живу спортом»

4 ноября в подмосковном Одинцове пройдет спортивно-патриотический марафон «Живу спортом», посвященный Дню народного единства. На старт гонки в спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной выйдут около 2000 человек. В соответствии с правилами марафона «Живу спортом», участники объединяются в группы из 8 бегунов во главе с капитаном. На пятикилометровой трассе каждую команду ждут 10 видов испытаний разных уровней сложности. Вместе с жителями Московской области побегут знаменитые спортсмены, актеры театра и кино, известные артисты и общественные деятели.

К марафону «Живу спортом» присоединились: посол чемпионата мира по футболу 2018 Виктория Лопырева, олимпийские чемпионы Ольга БрусникинаАлександр ЛегковАнастасия ТатареваЯна ЕгорянАльберт Демченко, футболист Роман Широков, мотокаскадер Марат Канкадзе, телеведущий Петр Романов, артисты Сергей Безруков и Валерия Ланская. Цель этого мероприятия сделать спорт модным и популярным среди населения Московской области. Для зрителей и групп поддержки подготовлена интерактивная концертная программа с участием известных музыкальных коллективов.Желающие смогут пройти испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», как одного из флагманов ЗОЖ в регионе и стране.

Участие в марафоне абсолютно бесплатное.

Как рассказал  «Советскому спорту» министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Название марафона «Живу спортом» говорит само за себя. Именно этот принцип мы развиваем в нашем регионе. Мы хотим, чтобы физкультура и спорт ассоциировались у людей не просто с нагрузками, режимом – хотя без этого в профессиональном спорте, конечно, никуда – но и с праздником, командой единомышленников, хорошим настроением и здоровым образом жизни. Уверен, мы сможем ее воплотить».

Начало марафона запланировано в 9:00, торжественное открытие в 11:00. Вся информация и регистрация участников - на сайте.

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