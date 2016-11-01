В День народного единства в Подмосковье пройдет спортивно-патриотический марафон «Живу спортом»

В День народного единства в Подмосковье пройдет спортивно-патрио тический марафон «Живу спортом»

4 ноября в подмосковном Одинцове пройдет спортивно-патрио тический марафон «Живу спортом», посвященный Дню народного единства. На старт гонки в спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной выйдут около 2000 человек. В соответствии с правилами марафона «Живу спортом», участники объединяются в группы из 8 бегунов во главе с капитаном. На пятикилометровой трассе каждую команду ждут 10 видов испытаний разных уровней сложности. Вместе с жителями Московской области побегут знаменитые спортсмены, актеры театра и кино, известные артисты и общественные деятели.

К марафону «Живу спортом» присоединились: посол чемпионата мира по футболу 2018 Виктория Лопырева, олимпийские чемпионы Ольга Брусникина, Александр Легков, Анастасия Татарева, Яна Егорян, Альберт Демченко, футболист Роман Широков, мотокаскадер Марат Канкадзе, телеведущий Петр Романов, артисты Сергей Безруков и Валерия Ланская. Цель этого мероприятия сделать спорт модным и популярным среди населения Московской области. Для зрителей и групп поддержки подготовлена интерактивная концертная программа с участием известных музыкальных коллективов.Жела ющие смогут пройти испытания Всероссийского физкультурно-спо ртивного комплекса «Готов к труду и обороне», как одного из флагманов ЗОЖ в регионе и стране.

Участие в марафоне абсолютно бесплатное.

Как рассказал «Советскому спорту» министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Название марафона «Живу спортом» говорит само за себя. Именно этот принцип мы развиваем в нашем регионе. Мы хотим, чтобы физкультура и спорт ассоциировались у людей не просто с нагрузками, режимом – хотя без этого в профессиональном спорте, конечно, никуда – но и с праздником, командой единомышленников , хорошим настроением и здоровым образом жизни. Уверен, мы сможем ее воплотить».

Начало марафона запланировано в 9:00, торжественное открытие в 11:00. Вся информация и регистрация участников - на сайте.