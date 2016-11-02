Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур. «Ювентус» сыграет с «Лионом», «Копенгаген» - «Лестер» и другие матчи
Все матчи игрового дня в Лиге чемпионов на Sovsport.ru.
Лига чемпионов
Групповой этап
4-й тур
Группа Е
Матч
Место и дата
02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция
Группа F
Матч
Место и дата
02 ноября 22:45, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
02 ноября 22:45, Стадион Войска Польского, Текстовая трансляция
Группа G
Матч
Судья:
Данни Маккели (Голландия)
Место и дата
02 ноября 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
02 ноября 22:45, Паркен, Онлайн-трансляция
Группа H
Матч
Место и дата
02 ноября 22:45, Драгау, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 ноября 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция
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