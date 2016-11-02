Александр Коган: Медведева заслуживает быть лицом этапа «Гран-при» в Москве

Чемпионка Евгения Медведева заслужила своими достижениями на мировых и европейских аренах быть лицом «Гран-при» по фигурному катанию в Москве, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Медведева не участвует в этапе «Гран-при» в Москве, хотя при этом является его лицом: её изображение находится на официальных плакатах и программе турнира.

«Пропаганда и популяризация отечественных спортсменов является приоритетной задачей для Федерации фигурного катания России, - заявил Коган на пресс-конференции. - А Евгения Медведева служит замечательным примером выдающегося, признанного во всем фигурном мире спортсмена, ибо она действующая чемпионка мира и Европы. Поэтому она заслужила право быть лицом Гран-при в Москве».

Московский этап «Гран-при» по фигурному катанию пройдет 4-6 ноября.