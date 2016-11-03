ЦСКА в гостях крупно проиграл «Монако» в матче ЛЧ
Футболисты «Монако» в домашнем матче четвертого тура
группового этапа Лиги чемпионов переиграли московский ЦСКА.
Встреча группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе
«Луи II», завершилась
со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились нападающие
Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА Игоря
Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он
пропускает мяч.
Таким образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил
лидерство в группе Е. У ЦСКА осталось два очка. Армейский клуб занимает
последнее, четвертое место в квартете.
В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский
«Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Монако» - ЦСКА.
Матч
Голы
Жермен 12 (1:0). Фалькао 28 (2:0). Фалькао 41 (3:0).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон (Раджи, 89), Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85)
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 90), Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич (Миланов, 71), Страндберг (Траоре, 63)
Предупреждения:
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция