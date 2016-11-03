ЦСКА в гостях крупно проиграл «Монако» в матче ЛЧ

Футболисты «Монако» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли московский ЦСКА.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились нападающие Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он пропускает мяч.

Таким образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в квартете.

В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Монако» - ЦСКА.