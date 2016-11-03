Мадридский «Реал» в матче без зрителей не смог обыграть «Легию»
Футболисты польской «Легии» в домашнем матче четвертого тура
группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с мадридским «Реалом».
Встреча группы F, прошедшая в среду в Варшаве на стадионе «Войска Польского», завершилась со счетом 3:3. В составе мадридцев по голу забили Гарет Бэйл, Карим Бензема и Матео Ковачич. У хозяев отличились Вадис Оджиджа-Офоэ, Мирослав Радович и Тибо Мулен.
Отметим, что матч проходил при пустых трибунах.
Таким образом, «Реал» набрал 8 очков и уступил лидерство в
группе F «Боруссии» (10 очков). «Легия» набрала первое очко. Она занимает последнее, четвертое место в квартете.
В матчах следующего тура «Легия» 22 ноября на выезде сыграет
против «Боруссии» из Дортмунда, а мадридский «Реал» на выезде встретится с
португальским «Спортингом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Легия» - «Реал».
Матч
Голы
Бэйл 2 (0:1). Бензема 35 (0:2). Оджиджа-Офоэ 40 (1:2). Радович 58 (2:2). Мулен 83 (3:2). Ковачич 86 (3:3).
Состав
Легия: Маларж, Жезничак, Глоушек, Бережински, Паздан, Оджиджа-Офоэ (Йодловец, 87), Мулен, Копчински, Гильерме, Радович (Прийович, 77), Николич (Кухарчик, 70)
Реал: Навас, Начо, Коэнтрау (Асенсио, 78), Карвахаль, Варан, Бэйл, Ковачич, Кроос, Бензема (Васкес, 65), Роналду, Мората (Мариано, 85)
Судья:
Павел Краловец (Чехия)
Место и дата
02 ноября 22:45, Стадион Войска Польского, Текстовая трансляция