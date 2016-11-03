Мадридский «Реал» в матче без зрителей не смог обыграть «Легию»

Футболисты польской «Легии» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с мадридским «Реалом».

Встреча группы F, прошедшая в среду в Варшаве на стадионе «Войска Польского», завершилась со счетом 3:3. В составе мадридцев по голу забили Гарет Бэйл, Карим Бензема и Матео Ковачич. У хозяев отличились Вадис Оджиджа-Офоэ, Мирослав Радович и Тибо Мулен.

Отметим, что матч проходил при пустых трибунах.



Таким образом, «Реал» набрал 8 очков и уступил лидерство в группе F «Боруссии» (10 очков). «Легия» набрала первое очко. Она занимает последнее, четвертое место в квартете.

В матчах следующего тура «Легия» 22 ноября на выезде сыграет против «Боруссии» из Дортмунда, а мадридский «Реал» на выезде встретится с португальским «Спортингом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Легия» - «Реал».