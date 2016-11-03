Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мадридский «Реал» в матче без зрителей не смог обыграть «Легию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты польской «Легии» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с мадридским «Реалом».

Встреча группы F, прошедшая в среду в Варшаве на стадионе «Войска Польского», завершилась со счетом 3:3. В составе мадридцев по голу забили Гарет Бэйл, Карим Бензема и Матео Ковачич. У хозяев отличились Вадис Оджиджа-Офоэ, Мирослав Радович и Тибо Мулен.

Отметим, что матч проходил при пустых трибунах.

Таким образом, «Реал» набрал 8 очков и уступил лидерство в группе F «Боруссии» (10 очков). «Легия» набрала первое очко. Она занимает последнее, четвертое место в квартете.

В матчах следующего тура «Легия» 22 ноября на выезде сыграет против «Боруссии» из Дортмунда, а мадридский «Реал» на выезде встретится с португальским «Спортингом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Легия» - «Реал».

Матч

Легия - Реал - 3:3 (1:2)

Голы

Бэйл 2 (0:1). Бензема 35 (0:2). Оджиджа-Офоэ 40 (1:2). Радович 58 (2:2). Мулен 83 (3:2). Ковачич 86 (3:3).

Состав

Легия: Маларж, Жезничак, Глоушек, Бережински, Паздан, Оджиджа-Офоэ (Йодловец, 87), Мулен, Копчински, Гильерме, Радович (Прийович, 77), Николич (Кухарчик, 70)

Реал: Навас, Начо, Коэнтрау (Асенсио, 78), Карвахаль, Варан, Бэйл, Ковачич, Кроос, Бензема (Васкес, 65), Роналду, Мората (Мариано, 85)

Судья:

Павел Краловец (Чехия)

Место и дата

02 ноября 22:45, Стадион Войска Польского, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы пройти в Лигу ЕвропыГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказал мнение о крупной победе своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).Зинедин Зидан: Это была моя ошибка, хорошо, что мы не проигралиЗинедин Зидан: Это была моя ошибка, хорошо, что мы не проигралиГлавный тренер мадридского «Реала» ответил на вопросы журналистов после ничейного результата с варшавской «Легией» в Лиге чемпионов.Леонарду Жардим: Болельщикам не понравилось, что две недели назад Траоре забил. В «Монако» он играл очень плохоГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0) объяснил, почему болельщики освистали нападающего ЦСКА Ласина Траоре.Леонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы на Лигу ЕвропыЛеонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы на Лигу ЕвропыГлавный тренер «Монако» - о крупной победе своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).Леонид Слуцкий: Беру вину за поражение на себяГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий взял на себя вину за поражение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3).Леонид Слуцкий: Хочу извиниться перед болельщикамиЛеонид Слуцкий: Хочу извиниться перед болельщикамиГлавный тренер ЦСКА на послематчевой пресс-конференции подтвердил: поражение закономерно, качество игры неудовлетоврительно.Леонид Слуцкий: Впервые в сезоне ЦСКА проиграл абсолютно по делуГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3) попросил извинение у болельщиков.«Порту» дома обыграл «Брюгге»Футболисты португальского «Порту» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли «Брюгге».«Боруссия» в Дортмунде переиграла «Спортинг» и вышла в плей-офф ЛЧФутболисты «Боруссии» из Дортмунда в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение португальскому «Спортингу».Ни слов, ни музыки, ни сил. ЦСКА был беспомощен в матче с «Монако»Ни слов, ни музыки, ни сил. ЦСКА был беспомощен в матче с «Монако»В четвертом матче группового турнира Лиги чемпионов армейцы безропотно уступили в гостях монегаскам.Лига чемпионов. «Ювентус» сыграл вничью с «Лионом», «Копенгаген» - с «Лестером» и другие матчиВсе матчи игрового дня в Лиге чемпионов на Sovsport.ru.«Тоттенхэм» на «Уэмбли» проиграл «Байеру»Футболисты «Тоттенхэма» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли «Байеру».«Копенгаген» добился ничьи с «Лестером»Футболисты датского «Копенгагена» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с английским «Лестером».«Севилья» дома обыграла «Динамо» из ЗагребаФутболисты испанской «Севильи» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли «Динамо» из Загреба.ЦСКА в гостях крупно проиграл «Монако» в матче ЛЧЦСКА в гостях крупно проиграл «Монако» в матче ЛЧФутболисты «Монако» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли московский ЦСКА.«Ювентус» дома упустил победу над «Лионом»Футболисты итальянского «Ювентуса» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли французский «Лион».Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подрядГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не смог избежать пропущенного мяча в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Монако».Жермен открыл счет в матче «Монако» – ЦСКАСегодня в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов во Франции проходит матч между «Монако» и московским ЦСКА.«Монако» – ЦСКА. ОнлайнМатч группового раунда Лиги чемпионов «Монако» - ЦСКА на Sovsport.ru.«Тоттенхэм» – «Байер». ОнлайнМатч группового раунда Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Байер» на Sovsport.ru.

Легия
Легиякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение