УНИКС на выезде обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Баскетболисты казанского УНИКСа в гостях обыграли турецкий «Фенербахче» в матче регулярного сезона Евролиги.

Встреча, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась победой российской команды со счетом 81:73. В составе победителей лучшим на паркете был Кит Лэнгфорд, оформивший дабл-дабл (28 очков + 10 подборов). Также дабл-даблом отметился Артем Параховский (20 очков + 12 подборов).

Таким образом, УНИКС одержал первую победу в Евролиге, имея в пассиве четыре поражения на старте турнира.

В следующем матче турнира УНИКС 10 ноября примет сербскую «Црвену Звезду».