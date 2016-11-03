УНИКС на выезде обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Баскетболисты казанского УНИКСа в гостях обыграли турецкий
«Фенербахче» в матче регулярного сезона Евролиги.
Встреча, прошедшая в среду в
Стамбуле, завершилась победой российской команды со счетом 81:73. В составе
победителей лучшим на паркете был Кит Лэнгфорд, оформивший дабл-дабл (28 очков
+ 10 подборов). Также дабл-даблом отметился Артем Параховский (20 очков + 12
подборов).
Таким образом, УНИКС одержал
первую победу в Евролиге, имея в пассиве четыре поражения на старте турнира.
В следующем матче турнира УНИКС 10 ноября примет сербскую «Црвену Звезду».
Матч
Фенербахче - УНИКС - 73:81
Место и дата
02 ноября 20:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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