«Копенгаген» добился ничьи с «Лестером»

Футболисты датского «Копенгагена» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с английским «Лестером».

Встреча группы G, прошедшая в среду в Копенгагене на стадионе «Паркен», завершилась со счетом 0:0. Бывший нападающий ЦСКА, а ныне форвард «Лестера» Ахмед Муса отыграл весь матч.

Таким образом, «Лестер» набрал 10 очков и упрочил лидерство в группе. У «Копенгагена» стало пять очков. Он идет третьим. Семь очков в активе «Порту».

В матчах следующего тура «Копенгаген» 22 ноября примет португальский «Порту», а «Лестер» в этот день дома сыграет с бельгийским «Брюгге».