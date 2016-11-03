«Копенгаген» добился ничьи с «Лестером»
Футболисты датского «Копенгагена» в домашнем матче
четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с английским «Лестером».
Встреча группы G, прошедшая в среду в Копенгагене на стадионе «Паркен»,
завершилась со счетом 0:0. Бывший нападающий ЦСКА, а ныне форвард «Лестера» Ахмед Муса отыграл весь матч.
Таким образом, «Лестер» набрал 10 очков и упрочил лидерство
в группе. У «Копенгагена» стало пять очков. Он идет третьим. Семь очков в
активе «Порту».
В матчах следующего тура «Копенгаген» 22 ноября примет португальский «Порту», а «Лестер» в этот день дома сыграет с бельгийским «Брюгге».
Матч
Копенгаген - Лестер Сити - 0:0
Состав
Копенгаген: Ольсен, Йоханссон, Аугустинсон, Йоргенсен, Анкерсен, Делэйни, Квист, Вербич (Куск, 83), Сантандер, Фальк (Тоту, 65), Корнелиус
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Эрнандес, Амарти, Фукс, Хут, Шлупп (Окадзаки, 71), Дринкуотер, Марез, Муса, Варди
Предупреждения:
нет - Дринкуотер, 22; Хут, 24; Эрнандес, 42; Морган, 78
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
02 ноября 22:45, Паркен, Онлайн-трансляция