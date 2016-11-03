«Тоттенхэм» на «Уэмбли» проиграл «Байеру»
Футболисты «Тоттенхэма» в домашнем матче четвертого тура
группового этапа Лиги чемпионов проиграли «Байеру».
Встреча группы Е, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе
«Уэмбли», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точный удар в
середине второго тайма забил полузащитник Кевин Кампль.
Таким образом, «Байер» набрал шесть очков и вышел на второе
место в группе Е. У «Тоттенхэма» осталось четыре очка. Он идет третьим.
Лидирует «Монако», у которого в активе восемь очков. Два очка и последнее место
в группе у ЦСКА.
В матчах следующего тура «Тоттенхэм» 22 ноября на выезде
сыграет против «Монако», а «Байер» в Москве сразится против российского ЦСКА.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Байер».
Матч
Голы
Кампль 65 (0:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Уокер, Эриксен (Уинкс, 67), Алли, Дайер, Дембеле (Янссен, 30), Ваньяма, Сиссоко, Сон Хын Мин (Нкуду, 73)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Венделль, Брандт (Чалханоглу, 70), Кампль (Волланд, 84), Арангис (Хавертц, 86), Баумгартлингер, Эрнандес, Мехмеди
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
02 ноября 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция