«Тоттенхэм» на «Уэмбли» проиграл «Байеру»

Футболисты «Тоттенхэма» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли «Байеру».

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точный удар в середине второго тайма забил полузащитник Кевин Кампль.

Таким образом, «Байер» набрал шесть очков и вышел на второе место в группе Е. У «Тоттенхэма» осталось четыре очка. Он идет третьим. Лидирует «Монако», у которого в активе восемь очков. Два очка и последнее место в группе у ЦСКА.

В матчах следующего тура «Тоттенхэм» 22 ноября на выезде сыграет против «Монако», а «Байер» в Москве сразится против российского ЦСКА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Байер».