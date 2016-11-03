«Боруссия» в Дортмунде переиграла «Спортинг» и вышла в плей-офф ЛЧ

Футболисты «Боруссии» из Дортмунда в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение португальскому «Спортингу».

Встреча группы F, прошедшая в среду в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе точный удар нанес Адриан Рамос.

Таким образом, «Боруссия» набрала 10 очков и вышла в лидеры группы. У «Спортинга» осталось три очка. Он занимает третье место в квартете. Вторым идет мадридский «Реал», у которого восемь очков.

В матчах следующего тура «Боруссия» 22 ноября примет польскую «Легию», а «Спортинг» в этот день примет мадридский «Реал».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Боруссия» - «Спортинг».