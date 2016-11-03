«Боруссия» в Дортмунде переиграла «Спортинг» и вышла в плей-офф ЛЧ
Футболисты «Боруссии» из Дортмунда в домашнем матче
четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение
португальскому «Спортингу».
Встреча группы F, прошедшая в среду в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк»,
завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе точный удар нанес
Адриан Рамос.
Таким образом, «Боруссия» набрала 10 очков и вышла в лидеры
группы. У «Спортинга» осталось три очка. Он занимает третье место в квартете.
Вторым идет мадридский «Реал», у которого восемь очков.
В матчах следующего тура «Боруссия» 22 ноября примет
польскую «Легию», а «Спортинг» в этот день примет мадридский «Реал».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Боруссия» - «Спортинг».
Матч
Боруссия - Спортинг - 1:0 (1:0)
Голы
Рамос 12 (1:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Гинтер, Герреру, Бартра, Вайгль, Пулишич, Гётце (Роде, 69), Кастро (Пищек, 69), Рамос, Дембеле (Шюррле, 46)
Спортинг: Патрисиу, Оливейра, Коатес, Семеду, Сезар (Силва, 58), Скелотто, Карвалью, Мартинш, Руис Б. (Маркович, 78), Кастаньос (Дост, 46), Зеегелар
Предупреждения:
Герреру, 66 - Семеду, 11; Кастаньос, 20; Зеегелар, 75
Судья:
Данни Маккели (Голландия)
Место и дата
02 ноября 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция