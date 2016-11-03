Годвин Обайе: Скорее всего, отправлюсь в Москву 7 ноября

Потенциальный новичок московского «Спартака», нападающий нигерийского клуба «Викки Турист» Годвин Обайе cообщил, что должен прибыть на просмотр в Москву 7 ноября.

«Я только что прибыл из столицы Нигерии Абуджи - ездил туда, чтобы получить визу. Я, скорее всего, отправлюсь в Москву 7 ноября, именно этот день указан в приглашении, которое я получил от «Спартака», - приводит слова Обайе издание Owngoalnigeria.

В прошлом сезоне чемпионата Нигерии Обайе забил 19 мячей.

Стоимость игрока, согласно порталу Transfermarkt.de, составляет 25 тысяч евро.

Отметим, что Гудвин уже привлекался в национальную команду Нигерии, но пока не выходил на поле в ее составе.





