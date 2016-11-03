Леонид Слуцкий: Впервые в сезоне ЦСКА проиграл абсолютно по делу

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3) попросил извинение у болельщиков.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. То качество игры, которое мы сегодня показали, не устраивает никого. Василий Березуцкий вчера на тренировке почувствовал определённый дискомфорт, который сегодня усилился. Так что он не играл из-за травмы.

Совсем не получилась игра, поэтому сложно что-то комментировать. Пожалуй, впервые в сезоне проиграли абсолютно по делу. У соперника было серьезное преимущество», - сказал Слуцкий после игры.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились нападающие Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он пропускает мяч.

Таким образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в квартете.

В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».