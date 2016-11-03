Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Московское «Динамо» дома проиграло казанским одноклубницам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки казанского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Динамо» в гостевом матче четвертого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась в пяти партиях со счетом 3:2 (25:22, 20:25, 27:29, 25:22, 15:13) в пользу гостей.

Таким образом, москвички набрали девять очков и вышли на третье место в турнирной таблице. У казанской команды 11 очков. Она лидирует.

В матчах следующего тура чемпионата России казанская команда 7 ноября примет «Уралочку-НТМК», а московское «Динамо» днем позже проведет гостевую встречу с «Заречьем-Одинцово».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Наталия Гончарова: У нас многое не получалось в матче с «Уралочкой»Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова призналась, что у ее команды мало что получалось в матче второго тура чемпионата России против «Уралочки-НТМК» (3:2).Московское «Динамо» в пяти партиях обыграло «Уралочку»Волейболистки московского «Динамо» в матче второго тура чемпионата России обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.Ришат Гилязутдинов: Благодарю «Ленинградку» за хорошую игру и полный залГлавный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов после победы своей команды над «Ленинградкой» в выездном матче чемпионата России поблагодарил соперника за аншлаг на встрече.Ирина Заряжко: Не представляю, кто возглавит сборную России. Дай бог, что это будет приятный сюрпризБлокирующая казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы над «Ленинградкой» в матче женской Суперлиги (3:1) рассказала об адаптации в команде и поделилась воспоминаниями о выступлении на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной России.«Ленинградка» дома уступила казанскому «Динамо»«Ленинградка» в матче 2-го тура чемпионата России уступила «Динамо-Казань» со счетом 1-3 (17:25, 20:25, 25:20, 12:25).Ришат Гилязутдинов: «Динамо» сейчас где-то на середине тренировочного процессаГлавный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов после победы над «Енисеем» в стартовом матче чемпионата России отметил, что его команда продолжает работу над поиском оптимальных сочетаний.Пасынкова пропустит полгода из-за разрыва ахиллаДвукратная чемпионка Европы в составе сборной России доигровщица «Сахалина» Александра Пасынкова пропустит около полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия, заявил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Московское «Динамо» обыграло «Сахалин» на старте ЧРВолейболистки московского «Динамо» одержали победу над «Сахалином» в выездном матче первого тура чемпионата России.Наталия Гончарова: На Сахалин летаем экономомНаталия Гончарова: На Сахалин летаем экономомДиагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова перед стартом российской женской Суперлиги поделилась ожиданиями от чемпионата.«На нас все будут настраиваться по-особенному»«На нас все будут настраиваться по-особенному»Генеральный директор, главный тренер и волейболистки московского «Динамо» перед началом нового сезона поделились ожиданиями.Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин: Нынешний состав команды сильнее прошлогоднегоГлавный тренер «Ленинградки» Александр Кашин поделился мнением о подготовке к чемпионату России, а также ожиданиями от нового сезона.Виталий Мутко: Гамова – выдающаяся спортсменка, такие люди украшают спортМинистр спорта России Виталий Мутко считает, что двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Екатерина Гамова внесла существенный вклад в развитие волейбола и является настоящим украшением спорта.Старцева стала новым капитаном казанского «Динамо»Связующая сборной России по волейболу Евгения Старцева назначена новым капитаном казанского «Динамо», сообщает «Р-Спорт».Номер Екатерины Гамовой изъят из обращения в казанском «Динамо»Одиннадцатый номер Екатерины Гамовой, которая провела сегодня прощальный матч, изъят из обращения в казанском «Динамо».Московское «Динамо» обыграло казанское в прощальном матче Екатерины ГамовойВ рамках прощального матча Екатерины Гамовой московское «Динамо» обыграло казанское со счетом 1:2(13:25, 18:25, 26:24).Гендиректор московского «Динамо»: Должны выиграть ЧР и выйти в финал ЛЧГенеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что перед его командой в текущем сезоне стоит цель выиграть чемпионат России и добраться до финала Лиги чемпионов.Гамова 1 октября сыграет в своем прощальном матче и за казанское, и за московское «Динамо»Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что его клуб и казанское «Динамо» предварительно договорились о том, что прославленная волейболистка Екатерина Гамова в своем прощальном матче сыграет в составе обоих команд.Екатерина Гамова: Когда увидела все свои награды в одном месте, то поняла, как многого добиласьДвукратная чемпионка мира Екатерина Гамова довольна своей игровой карьерой.День в истории. Елене Годиной - 39!Сегодня, 17 сентября, исполняется 39 лет известной российской волейболистке Елене Годиной.Борщ назначен спортивным директором московского «Динамо»Российский специалист Павел Борщ станет новым спортивным директором женской команды московского «Динамо». Об этом сообщил генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.

ЖВК Динамо Москва
ЖВК Динамо Москвакалендарьстатистика
жвк динамо казань
жвк динамо казанькалендарьстатистика

Cпецпредложение