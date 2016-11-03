Московское «Динамо» дома проиграло казанским одноклубницам

Волейболистки казанского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Динамо» в гостевом матче четвертого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась в пяти партиях со счетом 3:2 (25:22, 20:25, 27:29, 25:22, 15:13) в пользу гостей.

Таким образом, москвички набрали девять очков и вышли на третье место в турнирной таблице. У казанской команды 11 очков. Она лидирует.

В матчах следующего тура чемпионата России казанская команда 7 ноября примет «Уралочку-НТМК», а московское «Динамо» днем позже проведет гостевую встречу с «Заречьем-Одинцово».