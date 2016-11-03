Алексей Ионов: Нельзя так играть на таком уровне
Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов после поражения от «Монако»
в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:3) признался, что ему стыдно за игру
команды.
«Нельзя так играть. Не знаю, что произошло. Нечего сказать.
Стыдно за результат, за игру. После перерыва был разговор в раздевалке, хотели
выйти на второй тайм, попробовать исправить ситуацию, но тяжело. Нельзя так
играть на таком уровне», — сказал Ионов в эфире программы «Все на Матч!»
телеканала «Матч ТВ».
Встреча
группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со
счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились
нападающие Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА
Игоря Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он
пропускает мяч.
Таким
образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА
осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в
квартете.
В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».
Матч
Голы
Жермен 12 (1:0). Фалькао 28 (2:0). Фалькао 41 (3:0).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон (Раджи, 89), Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85)
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 90), Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич (Миланов, 71), Страндберг (Траоре, 63)
Предупреждения:
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция