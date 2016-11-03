Александр Бубнов: ЦСКА психологически очень тяжело пережил поражение от «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что игроки ЦСКА выходили заранее обреченными на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3).

«Монако» быстро и легко снял все вопросы о победителе. Сюрпризом это точно не стало, хотя ожидал, что ЦСКА окажет более серьёзное сопротивление. Армейцы явно поплыли после первого гола, плюс сказались серьёзные кадровые потери. К тому же было видно, что команда психологически очень тяжело пережила поражение от «Спартака». Даже когда игроки выходили на поле, на их лицах как будто читалась обречённость. А после быстрого гола «Монако» даже складывалось впечатление, что они и вовсе не верят в успех. Такого уставшего и надломленного ЦСКА я не видел уже давно», - приводит Sportbox слова Бубнова.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились нападающие Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он пропускает мяч.

Таким образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в квартете.

В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».