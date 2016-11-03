Александр Бубнов: ЦСКА психологически очень тяжело пережил поражение от «Спартака»
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что игроки ЦСКА
выходили заранее обреченными на матч четвертого тура группового этапа Лиги
чемпионов против «Монако» (0:3).
«Монако» быстро и легко снял
все вопросы о победителе. Сюрпризом это точно не стало, хотя ожидал, что ЦСКА
окажет более серьёзное сопротивление. Армейцы явно поплыли после первого гола,
плюс сказались серьёзные кадровые потери. К тому же было видно, что команда
психологически очень тяжело пережила поражение от «Спартака». Даже когда игроки
выходили на поле, на их лицах как будто читалась обречённость. А после быстрого
гола «Монако» даже складывалось впечатление, что они и вовсе не верят в успех.
Такого уставшего и надломленного ЦСКА я не видел уже давно», - приводит Sportbox слова Бубнова.
Встреча
группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со
счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились
нападающие Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА
Игоря Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он
пропускает мяч.
Таким
образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА
осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в
квартете.
В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».
Матч
Голы
Жермен 12 (1:0). Фалькао 28 (2:0). Фалькао 41 (3:0).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон (Раджи, 89), Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85)
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 90), Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич (Миланов, 71), Страндберг (Траоре, 63)
Предупреждения:
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция