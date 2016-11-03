«Лейкерс» без Мозгова обыграли «Атланту»

Баскетболисты «Атланты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча, прошедшая в Атланте на паркете «Филипс-Арены», завершилась со счетом 123:116 в пользу гостей. В их составе 23 очка набрал защитник Д’Анжело Расселл.

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов не играл в матче из-за травмы.

Таким образом, «Лос-Анджелес» одержал вторую победу в сезоне, имея в пассиве два поражения. «Атланта» по-прежнему имеет три виктории.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 5 ноября в 05:30 (мск) примет «Голден Стэйт», а «Атланта» в этот день в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Вашингтоном».