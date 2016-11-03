«Лейкерс» без Мозгова обыграли «Атланту»
Баскетболисты «Атланты» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Лос-Анджелес
Лейкерс».
Встреча, прошедшая в Атланте на паркете «Филипс-Арены»,
завершилась со счетом 123:116 в пользу гостей. В их составе 23 очка набрал
защитник Д’Анжело
Расселл.
Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов не играл
в матче из-за травмы.
Таким образом, «Лос-Анджелес» одержал вторую победу в
сезоне, имея в пассиве два поражения. «Атланта» по-прежнему имеет три виктории.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 5 ноября в 05:30 (мск) примет «Голден Стэйт», а «Атланта» в этот день в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Вашингтоном».
Матч
Место и дата
03 ноября 02:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
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