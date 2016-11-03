Григорий Иванов: Руку Скрипченко не пожму

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что при встрече не пожмет руку прежнему главному тренеру команды Вадиму Скрипченко, который возглавил «Крылья Советов».



- Еще вчера с ним ребята из «Урала» играли за кусок хлеба, он их тренировал. А теперь рассказывает другим, как против них играть. Не надо мне смотреть в глаза. Тренерскому штабу не надо. А пацанам, которые выходили и бились ради него, как он будет смотреть в глаза? Скрипченко-то нам сказал, что ему операцию надо делать, что он больной. Я подумал, что действительно надо что-то делать, а он нас всех обманул. И теперь уже в другом клубе что-то рассказывает, - сказал Григорий Иванов корреспонденту «Советского спорта».



- Пожмете руку Скрипченко при встрече?

- Нет.



- Какая задача стоит перед новым главным тренером Александром Тархановым.

- Сначала он должен прилететь в Екатеринбург. Тогда мы и задачи обсудим, и как будет играть команда.



Напомним, в ближайшем туре «Урал» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре.



Полная версия интервью с Григорием Ивавновым появится в ближайшее время на сайте «Советского Спорта».