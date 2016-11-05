Раонич стал соперником Маррэя по полуфиналу турнира в Париже
Канадец Милош Раонич вышел в
полуфинал представительного теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже.
Раонич в четвертьфинале переиграл
француза Жо-Вильфрида Тсонга в двух партиях со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Матч
продолжался 91 минуту.
Раонич в полуфинале встретится со
второй ракеткой турнира британцем Энди Маррем, который в случае победы сместит
серба Новака Джоковича с первого места рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
В другом полуфинале сыграют
хорват Марин Чилич и американец Джон Изнер.
Турнир АТР
«Мастерс»
Париж (Франция)
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 3 748 925 евро
1/4 финала
Матч
Тсонга Ж. (Франция) - Раонич М. (Канада) - 2:6, 6:7
Место и дата
04 ноября 23:50, , Онлайн-трансляция
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